Источник: армия вошла в столицу Ливии
Ливийская народная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заняла несколько районов на юго-западе столичного Триполи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЛНА.
Он рассказал, что в настоящий момент улицы города «пустуют», добавив, что жители города, вероятно, решили покинуть Триполи.
«Уже сейчас несколько районов заняты бойцами ЛНА, например Джанзур и Аль-Свани, это на юго-западе Триполи», — сказал источник.
Также он заверил, что в настоящее время военные действия не ведутся, было зафиксировано «лишь несколько мелких нападений» со стороны вооруженных группировок.
Отмечается, что Правительство национального согласия, которое контролирует Триполи, привело свои войска в состояние повышенной боевой готовности.
Ранее в Кремле назвали свою позицию по Ливии.