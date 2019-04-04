В МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и ИГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «глупым заявлением» слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сравнившего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, руководителя Советского государства Иосифа Сталина и террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступая на брифинге, Захарова сказала, что Столнберг, поставив в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ, пытался построить какую-то абсурдную логическую цепочку.

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«Оно даже не столько неуместное, просто глупое заявление», — добавила Захарова.

Как отмечается, Столтенберг заявил, что «у свободы есть враги», которых надо сдерживать, а если не получается — то сражаться с ними. Он добавил, что Сталина нельзя было бы сдерживать словами, как и Гитлера с ИГ.

Ранее замглавы российского МИДа Александр Грушко дал комментарий по поводу слов генсека НАТО.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.