Американская газета The Washington Post назвала Германию главным «халявщиком» Североатлантического альянса, и добавляет: канцлер Ангела Меркель и ее страна стали серьезной обузой для НАТО.

Автор материала Джеймс Кирчик из Центра США и Европы Брукингского института пишет, что Германия стала сомнительным партнером НАТО.

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В то время как Россия угрожает европейской безопасности, Германия — жизненно важный член альянса — пугает своей «пассивностью», пишет автор. Президент США Дональд Трамп, постоянно жалующийся на мизерные расходы Берлина оборону альянса, не одинок в этом. Еще восемь лет назад о «бездействии Германии» предупреждала Польша.

Между тем Германия до сих пор не приблизилась к выполнению своего общения — на саммите НАТО в 2014 году страна обязалась довести к 2024 году расходы на оборону до 2% от ВВП.

Недостаточные инвестиции Германии в оборону долгое время были предметом беспокойства среди членов НАТО, но они стали особенно заметны, когда Трамп начал неоднократно критиковать Германию в ходе своей предвыборной кампании 2016 года.