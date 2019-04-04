В Госдуме назвали Польшу «инициатором грязеобливания» России после слов о ядерном ударе

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов дал комментарий после слов польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможности ядерного удара по российской стороне. Об этом сообщает RT.

По словам Красова, российская сторона является миротворцем и ни на кого на собирается нападать. Он напомнил, что инициатором агрессивной политики является НАТО, который в середине XX века проводил бомбардировки на европейской территории.

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«Польша и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России», — сказал Красов.

Он добавил, что эти страны занимаются продвижением интересов Соединенных Штатов.

Ранее Скшипчак заявил, что страны Запада применят против России ядерное оружие, если она будет проявлять «агрессию».