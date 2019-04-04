Япония заявила протест из-за военных учений России на Курилах

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Правительство Японии выразило протест России из-за проведения учебных стрельб в южной части Курильских островов, передает ТАСС сообщение японского МИДа.

В ведомстве отметили, что протест по дипломатическим каналам был направлен российским властям 2 апреля.

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«Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах», — говорится в сообщении МИДа.

В японском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что данные учения противоречат позиции страны по южной части Курил, которую в Японии называют «северными островами».

Ранее в российском МИДе оценили ситуацию вокруг мирного договора с Японией.