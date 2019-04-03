Генсека НАТО поставил в тупик вопрос про будущее отношений России и альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог спрогнозировать сроки улучшения отношения с Россией, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Столтенберг находился с визитом в Вашингтоне для участия в мероприятиях, приуроченных к 70-летнему юбилею НАТО.

Он рассуждал об отношении альянса с Россией. О том, что «нужно оставаться сильными, твердыми, но нужно и вести диалог».

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«Нам надо найти правильный баланс между силой и диалогом. Потому что Россия — наш сосед, она никуда не денется, и нам нужно пытаться улучшить отношения с Россией», — заявлял Столтенберг.

Генсек не смог назвать сроки, когда альянс сможет улучшить отношения с Россией.

Ранее в НАТО заявили о стремлении к улучшению отношений с Россией.