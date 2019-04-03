Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже «одной ногой» в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это связанно с изменением условий военных закупок.
Он также добавил, что диверсификация поставок должна понизить зависимость украинского оборонного комплекса от России.
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Шевчук подчеркнул, что Украина и НАТО подписали соглашение по поддержке и снабжению.
Ранее сообщалось, что НАТО пообещало защитить суда Украины в Керченском проливе.