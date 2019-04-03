Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже «одной ногой» в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это связанно с изменением условий военных закупок.

Он также добавил, что диверсификация поставок должна понизить зависимость украинского оборонного комплекса от России.

Реклама

Шевчук подчеркнул, что Украина и НАТО подписали соглашение по поддержке и снабжению.

Ранее сообщалось, что НАТО пообещало защитить суда Украины в Керченском проливе.