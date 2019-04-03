Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, руководителя Советского государства Иосифа Сталина и террористическую группировку Исламское государство, передает РИА «Новости».

Столтенберг заявил, что «у свободы есть враги» и их необходимо «сдерживать» или, если не срабатывает, то «сражаться» с ними.

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«Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ (организация запрещена в России) нельзя было бы победить диалогом», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что желания о мире недостаточно, нужно действовать.

«Мы должны действовать и инвестировать. Союзники должны больше расходовать на оборону», — сказал Столтенберг.

После этого зал стал ему аплодировать.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко сравнил изменника Ивана Мазепу с Джорджем Вашингтоном, Симоном Боливаром и Махатмой Ганди.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.