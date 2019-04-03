В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе

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Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что Россия примет ответные меры, если корабли НАТО появятся у ее берегов и в черноморском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия будет внимательно следить за обстановкой в акватории Черного моря и отслеживать, увеличивается ли там количество кораблей военного альянса.

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Он подчеркнул, что страна готова принять соответствующие действия, в том числе и по сухопутным границам.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

Оно планирует увеличить количество кораблей, а также расширить воздушную разведку в этом регионе.