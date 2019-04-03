США назвали условие для членства Турции в НАТО

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США заявили, что хотят видеть Турцию членом НАТО только в случае их отказа от покупки российских систем С-400. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление постпреда США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

По ее словам, администрация США хочет, чтобы Турция осталась в НАТО, но для этого страна не должна размещать на своей территории С-400.

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Она объяснила такое решение США тем, что через российские системы может быть передана информация об американских бомбардировщиках F-35.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен решить «проблему» с покупкой Турцией российских С-400.