Трамп вновь потребовал от членов НАТО увеличить расходы

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Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вновь потребовал от стран-членов военного альянса увеличить военные расходы, сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что американская сторона по-прежнему платит непропорционально большую сумму, хотя другие страны также вносят достаточно серьезный вклад.

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«Мы вместе работали над тем, чтобы заставить некоторых наших союзников выплатить свою справедливую долю», — заявил Трамп журналистам по итогам встречи.

Американский лидер добавил, что в какой-то момент выплаты будут повышаться.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО связал с Россией повышение расходов стран альянса.