Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что если ранее в Вашингтоне надеялись на быстрое падение режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то в настоящее время ситуация изменилась.

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«Пару месяцев назад ведущие чиновники администрации Трампа уверенно говорили о скором крахе венесуэльского режима. Теперь они готовятся к более неопределенному и длительному состязанию», — говорится в материале.

Мадуро, который выглядит «изгоем» в глазах большей части западного полушария, кажется, не собирается покидать свой дворец в Каракасе. Тем не менее, при всей жесткой риторики администрации Трампа в США опасаются спровоцировать еще больший конфликт.

Кремль пока не разочаровал Мадуро, пишет издание. Россия пытается компенсировать бремя санкций США в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании, помогая режиму Мадуро в переработке нефти. Как отмечает газета, многие наблюдатели уверены, что санкционный удар имеет меньшее значение для Москвы, нежели международный авторитет.

В то время как США поддерживают в Венесуэле оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, Мадуро рассчитывает на постоянную поддержку более дружественных правительств, включая Китай, Турцию и особенно Россию.