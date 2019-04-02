За участие в ИГ экс-офицер Минобороны получил 19 лет тюрьмы

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-офицеру российского Минобороны Денису Хисамову за участие в ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Хисамова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

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«Признать Дениса Хисамова виновным и назначить наказание...в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что воюющих за ИГ датчан лишат гражданства без суда.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.