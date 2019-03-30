Появилось видео полета нового самолета Ил-112В
В сети появилось видео полета нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.
На кадрах видно, как самолет парит в небе вместе с сопровождением.
30 марта он успешно провел свой первый испытательный полет и совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).
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Ранее сообщалось, что новый российский самолет Ил-112В успешно выполнил первый полет.
Ил-112В стал первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России «с нуля» в постсоветский период.