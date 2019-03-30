Reuters: Трамп требовал от Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

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Президент США Дональд Трамп во время второй встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном потребовал, чтобы КНДР передали свое ядерное Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который был у Трампа во время второго американо-корейского саммита.

Отмечается, что американские власти также хотели, чтобы КНДР отправили в США топливо для своих бомб.

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Мотивы этих требований в настоящий момент не уточняются.

Ранее телеканал NBC узнал, в чем Ким Чен Ын смог убедить Трампа перед встречей в Ханое.