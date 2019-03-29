Украина хочет закупить новейшее оружие США
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти планируют закупить новейшее вооружение, в том числе из США. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Будет закуплено дополнительное новейшее вооружение, в том числе из США», — сказал Порошенко.
По его словам, Украина намерена расширить военное сотрудничество с США.
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Он также добавил, что вся линия столкновения в Донбассе находится под видеонаблюдением.
Ранее стало известно, сколько США потратили на поддержку армии Украины.