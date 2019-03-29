Истребители Британии подняли на перехват бомбардировщиков России

Два истребителя ВВС Великобритании вылетели с авиабазы в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, самолеты России летели над Северным морем в южном направлении, а затем сменили курс на север.

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Как отмечается, Ту-95 пролетели в 95 км от побережья Великобритании.

При этом российские бомбардировщики провели полет над международными водами.

Ранее сообщалось, что Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой.