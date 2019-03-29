Истребители Британии подняли на перехват бомбардировщиков России
Два истребителя ВВС Великобритании вылетели с авиабазы в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, самолеты России летели над Северным морем в южном направлении, а затем сменили курс на север.
Реклама
Как отмечается, Ту-95 пролетели в 95 км от побережья Великобритании.
При этом российские бомбардировщики провели полет над международными водами.
Ранее сообщалось, что Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой.