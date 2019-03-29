Defense News: США переходят к обороне против гиперзвука

Вооруженные силы США выпустили «дорожную карту» по новой системе противовоздушной и противоракетной обороны, которая предполагает противодействие новым угрозам, такие как беспилотники и гиперзвуковые ракеты. Об этом изданию Defense News рассказал начальник Командования космической и противоракетной обороны армии генерал Джеймс Дикинсон.

По его словам, полный документ находится в разработке в течение нескольких лет и до сих пор дорабатывается. «Этот документ действительно наметил курс для будущих сил противовоздушной обороны и противоракетной обороны», — сказал Дикинсон.

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В материале отмечается, что концепция включает в себя такие возможности, которые бы помогали защищать маневрирующие сухопутные силы, создавать «окна превосходства» в воздухе. Помимо защиты от вражеских ракет, артиллерии и минометных обстрелов, концепция предполагает защиту от крылатых ракет и дронов.

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