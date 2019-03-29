США прекратили полеты бомбардировщиков B-1B

<img src="//img.gazeta.ru/files3/66/10904066/AP_17221111700387-pic905-895x505-56985.jpg">

Военно-воздушные силы США приняли решение временно приостановить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление командования авиации.

Как отмечается, причиной такого решения стали возможные проблемы с работой тормозных парашютных систем.

Реклама

На данный момент армии США принадлежит 61 бомбардировщик такого типа. Все они пройдут техосмотр.

При этом не уточняется, сколько будет длиться проверка.

Ранее сообщалось, что ядерные бомбардировщики США заметили у границ России.