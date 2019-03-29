Бразилия призвала Россию убрать военных экспертов из Венесуэлы
Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвал российских военных экспертов убраться из Венесуэлы, передает Reuters.
Он негативно отреагировал на поддержку Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Араужу заявил, что это может усилить социально-экономический кризис в стране.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия должна покинуть Венесуэлу.