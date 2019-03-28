Мандат генсека НАТО продлен до 2020 года
Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен на два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного альянса, распространенное в Брюсселе.
Как отмечается, он продолжит осуществлять свои обязанности до 30 сентября 2020 года.
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«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в обращении НАТО.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО выступил за сохранение каналов военной связи с Россией.