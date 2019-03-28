В ЛНР заявили о ликвидации украинского беспилотника

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Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что луганские военные сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте информационного центра непризнанного государства.

Марочко рассказал, что беспилотник был сбит на участке разведения сил и средств № 2 Первомайск-Золотое. По его словам, с помощью летательного аппарата ВСУ вели разведку в районе населенного пункта Золотое-5. Представитель ЛНР также добавил, что украинским военным беспилотник якобы подарили «волонтеры», помогающие ВСУ.

Ранее в ЛНР заявили об «атаках» украинских военных на беспилотники ОБСЕ.