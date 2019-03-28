НАТО намерен активнее сотрудничать с Грузией по безопасности Черного моря
Спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил о готовности блока расширить взаимодействие с грузинской стороной, передает ТАСС со ссылкой СМИ Грузии.
По его словам, Тбилиси располагает всеми возможностями для того, чтобы продолжить процесс интеграции в альянс.
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«Альянс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Черного моря», — заявил Аппатурай.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс.