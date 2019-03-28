НАТО намерен активнее сотрудничать с Грузией по безопасности Черного моря

<img src="//img.gazeta.ru/files3/630/11621630/227630865-pic905-895x505-40586.jpg">

Спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил о готовности блока расширить взаимодействие с грузинской стороной, передает ТАСС со ссылкой СМИ Грузии.

По его словам, Тбилиси располагает всеми возможностями для того, чтобы продолжить процесс интеграции в альянс.

Реклама

«Альянс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Черного моря», — заявил Аппатурай.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс.