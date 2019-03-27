Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Ядерный авианосец «Джеральд Р. Форд» (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.

Отмечается, что неисправности были обнаружены в работе паровых турбин авианосца. Подчеркивается, что ядерная силовая установка корабля в ремонте не нуждается.

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По данным портала, из-за технической неисправности корабль будет передан американским военным не раньше октября нынешнего года — на три месяца позже ранее запланированного срока.

В настоящий момент авианосец является небоеготовым.

Ранее издание Business Insider сообщало, что США придумали, как защитить свои авианосцы.