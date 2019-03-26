Более 100 ракет сектор Газа выпустил по Израилю за сутки

Палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю около 100 ракет за 24 часа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова.

По словам Младенова, одна ракета даже попала в дом и покалечила семью.

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«В сторону Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты и минометных снаряда, некоторые из которых были перехвачены», — добавил Младенов.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем. Позднее израильские военные заявили, что по территории страны из сектора Газа выпущены десятки ракет.