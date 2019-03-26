США не пустили представителей России в «Рукбан»
США отказались пустить к лагерю «Эр-Рукбан» дипломатов России, представителей Сирии и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление штабов России и Сирии.
«В ультимативной форме заявлено, что коалиция не допустит в 55-километровую зону Эт-Танф участников координационного совещания - представителей дипломатического корпуса России, Вооруженных сил Российской Федерации, правительства Сирии и международных организаций», — отмечается в заявлении.
В штабах отметили, что «командование американских войск в зоне Эт-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря «Эр-Рукбан» для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания».
Ранее родственники жителей «Рукбана» заявили, что большая часть людей, которые гибнут в лагере — это дети до двух лет.
Как отмечается, жители «Рукбана» находятся в тяжелейших условиях.