Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»

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Американская разведка выяснила, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся в армии России не раньше 2027 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки.

Один из собеседников телеканала отметил, что запущенный беспилотник «Посейдон» трудно поразить. Он добавил, что российские военные «сильно надеются» на автономные «Посейдоны» в случае, если у них не будет возможности нанести удар советским ядерным оружием.

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В CNBC подчеркнули, что в настоящее время в США нет аналогов российским «Посейдонам».

Ранее издание The Popular Mechanics назвало «Посейдон» «торпедой апокалипсиса».