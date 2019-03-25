Экс-руководство «Укрспецэкспорта» обвинили в хищении $24 млн

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Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что ведомство предъявило обвинение бывшему руководству компании «Укрспецэкспорт» в хищении почти $24 млн. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, сумма хищений в «Укрспецэкспорт» составила $23,87 млн.

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Как отмечается, экс-руководители компании похитили средства за счет фиктивных внешнеэкономических сделок.

При этом в настоящее время подозреваемые скрываются от следствия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил провести аудит «Укроборонпрома» из-за хищений.