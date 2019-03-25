Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

Князев рассказал, что полицейские хотят заменить имеющиеся оружие на европейское.

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«У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ», — заявил Князев.

Как отмечается, сотрудники полиции считают, автомат Калашникова военным оружием, поэтому не хотят его использовать.

Князев добавил, что украинская полиция закупит немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.

Ранее сообщалось, что на Украине решили молиться о справедливых выборах.