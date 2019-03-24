В НАТО рассказали о пользе учений в Грузии для России
Возглавляющий командование сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон заявил, что совместные учения альянса и Грузии будут полезны для России. Об этом сообщает «Общественный вещатель Грузии».
По его словам, учения НАТО и Грузии направлены на предотвращение кризисов.
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Он также добавил, что подобные учения якобы должно входить в интересы России.
Томпсон подчеркнул, что данные учения принесут пользу России.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО.