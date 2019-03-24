National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35

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National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35. Выводы были опубликованы на сайте издания.

Как следует из материала, сказать, какой из самолетов является «лучшим», сложно, и такие термины только вводят в заблуждение.

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Подчеркивается, что истребители имеют свои преимущества друг перед другом. Так, российский Су-57 пятого поколения имеет отличные «эксплуатационные характеристики». Он обладает хорошей производительностью, дальностью полета, скоростью и маневренностью.

Однако американский F-35 тоже имеет свои неоспоримые достоинства. В частности, истребитель менее уязвим для систем обнаружения. Кроме того, он способен создавать динамичную картину боя в реальном времени.

Ранее сообщалось, что NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22.