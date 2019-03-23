В Сирии около 20 человек попали в больницу из-за отравления газом

Гостелевидение Сирии сообщило, что в больницу города Скальбия в провинции Хама госпитализирован 21 человек с симптомами отравления газом после обстрела города террористами, передает РИА «Новости»

«Директор республиканской больницы Скальбии подтвердил, что в больницу поступил 21 пациент с удушьем из-за того, что они вдохнули отравляющий газ после того, как на город упали несколько снарядов, выпущенных террористическими группировками», — говорится в сообщении.

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Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России).

Кроме того Трамп отметил, что США «останутся бдительными против ИГ и будут бороться с боевиками, пока они их окончательно не победят.