Bloomberg: администрация Трампа разрешила Тайваню купить 60 истребителей F-16

Администрация президента США Дональда Трампа дала «молчаливое согласие» на покупку Тайванем 60 истребителей F-16, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что помощники Трампа посоветовали властям Тайваня подать официальную заявку на покупку истребителей, что они сделали в «этом месяце». Теперь, добавили в агентстве, Госдеп и Пентагон должны направить официальный запрос в конгресс, который в течение 30 дней может одобрить или заблокировать сделку.

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В Bloomberg предположили, что продажа истребителей вызовет «ярость» в Китае, где считают Тайвань своей провинцией. Авторы статьи затрудняются ответить, собираются ли США использовать эту сделку как «главный козырь» в «сложных» торговых переговорах с КНР или это только шаг к укреплению отношений с Тайванем.

В агентстве также напомнили, что в 2011 году администрация экс-президента США Бараки Обамы отказала Тайваню в похожем контракте, опасаясь обострения отношений с Китаем.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Китай усовершенствовал военный арсенал для восстановления контроля над Тайванем.