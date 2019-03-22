CNBC: Россия перебросила 20 гиперзвуковых «Кинжалов» на испытательный полигон
По данным разведки США, российские военные доставили на испытательный полигон 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» для проведения огневых испытаний. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источников, знакомых с отчетами разведки.
Один из источников пояснил, что перемещение именно «Кинжалов» на тестовый полигон означает, что Россия «расставила приоритеты» в вопросах разработки гиперзвукового оружия. По его словам, российские военные «в целом довольны» конструкцией ракеты и теперь будут сконцентрированы на огневых испытаниях.
По данным CNBC, Россия как минимум трижды испытывала «Кинжалы». Также на телеканале напомнили, что в настоящий момент США не смогут защититься от ракет такого типа.
В сентябре прошлого года сообщалось, что в США представили концепт перехватчика Glide Breaker, который будет способен бороться с «Кинжалами».