CNBC: Россия перебросила 20 гиперзвуковых «Кинжалов» на испытательный полигон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/129/11860129/kinzhal-pic905-895x505-94535.jpg">

По данным разведки США, российские военные доставили на испытательный полигон 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» для проведения огневых испытаний. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источников, знакомых с отчетами разведки.

Один из источников пояснил, что перемещение именно «Кинжалов» на тестовый полигон означает, что Россия «расставила приоритеты» в вопросах разработки гиперзвукового оружия. По его словам, российские военные «в целом довольны» конструкцией ракеты и теперь будут сконцентрированы на огневых испытаниях.

Реклама

По данным CNBC, Россия как минимум трижды испытывала «Кинжалы». Также на телеканале напомнили, что в настоящий момент США не смогут защититься от ракет такого типа.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в США представили концепт перехватчика Glide Breaker, который будет способен бороться с «Кинжалами».