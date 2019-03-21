Fox News показал «победу США над ИГ»

Американские войска уничтожили Халифат. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что последняя деревня, в которой находились боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) освобождена.

«Бомбы перестали падать, а стрельба прекратилась. Мы стали свидетелями конца Халифата», — заявил корреспондент Fox News.

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В настоящее время военные сбивают черные флаги ИГ.

Официального объявления еще не было сделано.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.