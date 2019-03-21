МИД: порог применения ядерного оружия понижается из-за США
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что порог применения ядерного оружия понижается из-за действий США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, новая стратегия США размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия.
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Он также добавил, что США приступили к модернизации размещенных в Европе бомб свободного падения.
Грушко подчеркнул, что Вашингтон разрабатывает новые системы, которые приближены к ядерному оружию по своим характеристикам.
Ранее СМИ сообщили, что США перебросили «ядерные» B-52 в Европу.