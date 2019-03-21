CNN: США отметили годовщину присоединения Крыма переброской «ядерных» B-52 в Европу
ВВС США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 для участия в совместных с НАТО учениях, сообщает телеканал CNN.
На телеканале отметили, что данный маневр должен стать «сигналом» для России, где недавно отпраздновали пятую годовщину присоединения Крыма. Также в CNN подчеркнули, что самолет способен нести ядерное вооружение.
По данным телеканала, B-52 вылетели с базы ВВС США в штате Луизиана и сели на авиабазе Великобритании Фэйрфорд в конце прошлой недели.
Ранее НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине в пятую годовщину присоединения полуострова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.