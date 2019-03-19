Сирийские боевики обстреляли школьный автобус, погибли дети

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В сирийском городе Алеппо боевики обстреляли школьный автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Виктора Купчишина.

«В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице», — добавил Купчишин.

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По словам генерал-майора, обстрел автобуса является провокацией, цель которой — сорвать действие соглашения о создании демилитаризованной зоны.

Ранее сообщалось, что десять мирных жителей погибли в результате авиаудара в Сирии.