Сирийские боевики обстреляли школьный автобус, погибли дети
В сирийском городе Алеппо боевики обстреляли школьный автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Виктора Купчишина.
«В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице», — добавил Купчишин.
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По словам генерал-майора, обстрел автобуса является провокацией, цель которой — сорвать действие соглашения о создании демилитаризованной зоны.
Ранее сообщалось, что десять мирных жителей погибли в результате авиаудара в Сирии.