В Норвегии доказали вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО

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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что у страны есть «электронное доказательство» того, что Россия причастна к созданию помех на учениях НАТО Trident Juncture , которые прошли в ноябре прошлого года в Финляндии. Слова министра приводит Reuters.

Бакке-Йенсен сказал, что «доказательства» вмешательства в работу GPS попросила у Норвегии российская сторона. Он подчеркнул, что норвежские военные передали их россиянам, после чего последние заявили, что им требуется время, чтобы их «изучить».

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«Если вы соседи России, то вам следует быть очень терпеливыми», — заключил министр.

В ноябре прошлого года в НАТО назвали безответственным создание помех работе GPS. Российская сторона обвинения в создании помех отрицает.