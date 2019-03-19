Опбуликовано видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей», сообщает РИА «Новости».
На видео показано, как экипаж готовится к отплытию, а затем подлодка передвигается у поверхности на полном ходу.
Главком ВМФ адмирал Владимир Королев, комментируя испытания, отметил, что подводные силы ВМФ находятся в активной фазе развития.
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Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия.
19 марта в России отмечается День моряка-подводника.