США разорвали контакты с советником главы Афганистана

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хэйл заявил, что Вашингтон больше не будет вести дела с советником президента Афганистана по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, это решение связано с тем, что Мохиб публично раскритиковал главного переговорщика от США Залмая Халилзада.

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Как отмечается, Мохиб обвинил Халилзада в том, что он легитимизировал талибов и лишил правительство Афганистана «легитимности».

При этом Хэйл проинформировал лидера Афганистана Ашрафа Гани о решении США.

Ранее сообщалось, что Россия и США готовы сотрудничать по афганскому урегулированию.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.