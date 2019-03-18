Американский ядерный бомбардировщик приблизился к границам Петербурга

Американский стратегический бомбардировщик практически приблизился к границам Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные Plane Radar.

Отмечается, что американский Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ России в районе Ленинградской области.

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По данным портала, сначала самолет ВВС США направился к границе Калининградской области, затем он сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота и полетел в сторону Петербурга. Самолет США приблизился к России на расстояние 191 км.

Ранее бомбардировщик США заметили у границ России.