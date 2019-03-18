НАТО призвало «вернуть» Крым в состав Украины
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине в пятую годовщину присоединения полуострова, говорится в распространенном альянсом заявлении.
В НАТО отметили, что считают присоединение Крыма «серьезным нарушением международного права», а также угрозой для «евроатлантической безопасности». Составители заявления подчеркнули, что НАТО не признает присоединения Крыма к России.
«Мы призываем Россию вернуть Крым Украине», — говорится в заявлении альянса.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия «расплачивается» за Крым спустя пять лет.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.