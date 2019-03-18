Пентагон уточнил сообщения о тысяче военных в Сирии

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд опроверг сообщения о планах Пентагона оставить в Сирии тысячу военнослужащих, передает РИА «Новости».

В военном ведомстве заявили, что не меняли планы, обнародованные в феврале, о «выводе американских войск в места постоянной дислокации».

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«Мы продолжаем проводить детальное военное планирование с турецким Генеральным штабом для решения проблем безопасности Турции вдоль турецко-сирийской границы», — говорится в сообщении.

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