Украина продолжила строить стену с «Егозой» на границе с Россией

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Помощник председателя украинской Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что с 1 марта возобновилось укрепление границы Украины с Россией, сообщает агентство УНИАН.

При этом Слободян отметил, что «инженерно-техническое обустройство» границы ведется только в тех районах, где «позволяют» погодные условия. В частности, в настоящий момент граница укрепляется в Луганской области.

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По его словам, с начала марта на украино-российской границе были обустроены 500 м рвов, протянуты 120 м заграждений типа «Егоза», а также подготовлено 1200 м трассы для создания рокадной дороги.

В конце февраля Слободян заявлял, что Украина будет укреплять границу с Россией при условии подходящих погодных условий.