США намерены закупить космические платформы для «опережения соперников»

Военно-воздушные силы США рассматривают возможность закупки космических платформ для выполнения стратегических задач в космосе, сообщает RT.

Об этом говорится в новом контракте Центра ракетно-космических систем, входящего в состав Космического командования ВВС США.

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«Стремясь опередить соперников в развитии технических возможностей, Центр ракетно-космических систем рассматривает возможность приобретения космических платформ, пригодных для несения соответствующей полетной аппаратуры для выполнения конкретных стратегических задач, в том числе для создания спутников связи для нужд Развитой стратегической системы SATCOM (ESS), спутников предупреждения о пусках ракет (OPIR), навигационных спутников (GPS) и спутников для обнаружения ядерных взрывов (NDS)», — говорится в документе.

Так, планируется, что новая платформа должна будет поспособствовать более оперативному производству космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что Япония закупит больше истребителей США для противостояния Китаю и России.