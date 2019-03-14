В Раде заявили о «космических потерях» Украины в Донбассе

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Депутат украинской Рады, лидер националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий назвал потери украинской армии в Донбассе «космическими». Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

«Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери - это космические цифры для современных войн», — сказал Билецкий.

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Он добавил, что для победы украинской армии Киеву в первую очередь нужно «ослабить врага», под которым депутат подразумевает Россию.

Также в прошлом году генеральный военный прокурор Украины подсчитал небоевые потери украинских военных в Донбассе.