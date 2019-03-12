В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». Об этом сообщается на сайте института.

«Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — считает Кьеллен.

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По его словам, Россия якобы использует оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы.

Он также добавил, что потенциал данного задела в ближайшее время «исчерпается».

Ранее СМИ предсказали итог «потенциальной войны» США и России.