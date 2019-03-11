Трамп попросил $500 млн для борьбы со «злонамеренным влиянием» России

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Американский президент Дональд Трамп призвал конгресс выделить $500 млн для противодействия «российскому злонамеренному влиянию» на территории Европы и Центральной Азии. Бюджетный запрос размещен на сайте Белого дома.

Согласно тексту документа, эти деньги будут использованы для защиты территориальной целостности союзников американской стороны, укрепления общей безопасности, обеспечения отказа партнеров США от приобретения военной техники у России, а также для макроэкономического укрепления, чтобы слабостями в этой среде не могли воспользоваться власти России. Уточняется, что речь идет о зависимости от российской стороны в энергетической и торговой сферах.

Ранее сообщалось, что Трамп попросит конгресс нарастить военный бюджет.