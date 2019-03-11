Шойгу отчитался о перевооружении армии России
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с 2013 году количество высокоточных крылатых ракет в отечественной армии увеличилось более чем в 30 раз, передает РИА «Новости».
По словам министра, в течение шести лет ВС России также получили 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», 7 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» и 108 баллистических ракет подводных лодок.
«Качественный рывок в развитии беспилотной авиации создал новые возможности разведки и поражения объектов противника», — сказал Шойгу.
Она добавил, что российские ВС протестировали в Сирии 316 образцов вооружения.
«С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности», — заявил Шойгу.
Ранее Шойгу заявил, что войсковая группировка российской армии в Крыму была усилена.