Шойгу отчитался о перевооружении армии России

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с 2013 году количество высокоточных крылатых ракет в отечественной армии увеличилось более чем в 30 раз, передает РИА «Новости».

По словам министра, в течение шести лет ВС России также получили 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», 7 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» и 108 баллистических ракет подводных лодок.

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«Качественный рывок в развитии беспилотной авиации создал новые возможности разведки и поражения объектов противника», — сказал Шойгу.

Она добавил, что российские ВС протестировали в Сирии 316 образцов вооружения.

«С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что войсковая группировка российской армии в Крыму была усилена.